AK Partili Kabaktepe'den 'ajansın' ziyaret anketine tepki: Vay halinize

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

İBB Haber'den maniplasyon

Söz konusu ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından da teşekkür edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından İBB'ye yakın 'İBB Haber' hesabı manipülasyon yaparak, AK Parti'nin ziyareti sosyal medyada paylaşmadığı yalanını ortaya attı ve "ziyaretin kazananı sizce kim oldu?" anketi yaptı.

"Ziyaret paylaşımından kazanç sağlama gayreti... Vay halinize!"

Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ankete, Twitter hesabından tepki gösterdi. İBB Haber'in anket tweetine, AK Parti İl Başkanlığı'nın 17.30'da yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü de ekleyerek yanıt veren Kabaktepe, bu durumun bir "dram" olduğunu vurguladı. Bir süredir sosyal medyada dile getirilen İBB ekibinin yönetimindeki "ajans" yapılanmasına dikkat çeken Kabaktepe, "Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize! Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık." dedi.

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Bakın bu dramdır👇



Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize!



Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık. https://t.co/P9r4xhjy6d pic.twitter.com/fyZ5NVV3A0 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 30, 2021

Algı ters tepti anket ellerinde patladı

Öte yandan, Twitter'da Ekram İmamoğlu'na destek paylaşımları yapan ve "ajansın" kontrolünde olduğu ileri sürülen İBB Haber'in yaptığı manipülasyon anketinin beklenen algıyı oluşturmadığı görüldü. 87 binden Twitter kullanıcısının oy kullandığı ankette, "sizce kim kazandı kim kaybetti" sorusuna yüzde 71 oranında "AK Parti kazandı" yanıtı verildi. Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden GENAR'ın Başkanı İhsan Aktaş da Twitter hesabından anketten çıkan sonucu yorumlayarak "İBB reklam şirketinin işi pek keyifli gitmiyor" dedi.

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İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi ziyaretini sosyal medyada paylaştı. AK Parti il Başkanı ise bu ziyareti paylaşamadı. SİZCE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? — İBB Haber (@ibbhaberleri) March 29, 2021

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