AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi: İlk kare geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği iddia edilmişti. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı değişimle ilgili ilk kare geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından “İl'de toplandık. Allah hayırlı etsin” notuyla AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayram Şenocak ve Kabaktepe'nin yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

İl'de toplandık...

Allah hayırlı etsin... pic.twitter.com/ipyZBbrwEH REKLAM February 22, 2021