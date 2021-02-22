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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi: İlk kare geldi

Yeniden aday olmayacağını açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yerine Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği iddia edilirken, yaşanacak bayrak değişimine dair ilk fotoğraf geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından “İl'de toplandık. Allah hayırlı etsin” notuyla AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayram Şenocak ve Kabaktepe'nin yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa “İl'de toplandık. Allah hayırlı etsin” notunu düştü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa “İl'de toplandık. Allah hayırlı etsin” notunu düştü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği iddia edilmişti. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı değişimle ilgili ilk kare geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından “İl'de toplandık. Allah hayırlı etsin” notuyla AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayram Şenocak ve Kabaktepe'nin yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı
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