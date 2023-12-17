AK Parti İstanbul Temayül Yoklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşleri kapalı zarfla aldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşleri kapalı zarfla aldı "
Toplantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yönetti
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Mekanizma güçlü şekilde çalışıyor"
"Türkiye’deki siyasi partilere örnek olarak bir model"
"Sürekli olarak vatandaşın sesine kulak veriyoruz"
"Takvim belli, aralık ayının sonuna kadar çalışmalar yetişecek"
Milletimiz için demokrasi şöleni olan seçimlerin demokrasimizin güçlenmesi bakımından büyük katkısı olacaktır. İlk gün nasıl milletimizin sesine kulak veriyorsak bugün de aynı şekilde kulak vermeye devam edeceğiz. Parti olarak biz teşkilatlarımız gözbebeği olarak bakarız. Bugün memnuniyet verici durum şu oldu. Ana kademedeki arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler. Gençlik kolları ve kadın kollarımızın görüşlerini kapsamlı bir şekilde ifade etmesi hepimize büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Bugün büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza atmış olduk. Zaten takvim belli sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, aralık ayının sonuna kadar çalışmalar yetişecek. Bu titiz çalışmaları yapacağız. Esas çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır."