AK Parti İstanbul Temayül Yoklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşleri kapalı zarfla aldı

Bu bizim demokratik anlayışımızın siyasi kararları şekillendirme şeklindeki siyasi tarzımızın Türkiye’deki siyasi partilere örnek olarak bir modeldir. Bundan öncesi bütün illerimizde teşkilat temayyül yoklamaları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, Adana, İzmir, bugün de İstanbul ile birlikte 3 kademe ilçe başkanımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımları ile birlikte

arkadaşlarımızın hür iradelerini yansıtmaları şeklinde çağrıda bulunarak hepsinin görüşlerini kapalı zarflarda ifade ettiği,