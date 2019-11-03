AK Parti İstanbul teşkilatının 17. yıl özel klibi büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin kuruluşundan günümüze kadar fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı klip beğeni topladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım kısa sürede yayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin kuruluşundan günümüze kadar fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı klip beğeni topladı.

İşte o paylaşım:

#3Kasım2002’de olduğu gibi bugün de; Başkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde, milletimizden başka güç, milletimizin duasından daha güzel hiçbir kazanç tanımıyor, milletimizin sevinçlerini milletimizle beraber çoğaltmanın azim ve gayreti içinde çalışıyoruz. #MilleteHizmette17Yılpic.twitter.com/468jhcO8Y5

— AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) November 3, 2019

AK Partinin tek başına iktidar oluşunun 17. yıl dönümü dolayısıyla 6 bin teşkilat üyesi ile il genelinde yeni üyelik çalışması başlattı.

AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

17. yılımız kutlu olsun

AK Partinin iktidar oluşuyla Türkiye'nin demokratikleşme sürecine girdiğine vurgu yapan Şenocak, şunları söyledi:

"Bugün 3 Kasım 2002. AK Partimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kuruluşunun ardından tek başına iktidara gelişinin yıl dönümü. 17. yıl dönümümüz kutlu olsun. Hayırlı olsun.

'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Uzun yıllar ülkemize hizmet etmeyi mevlam bize nasip etsin. 17 yılda parti olarak çok güzel işler başardık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yola çıkarken 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla bu 17 yılı değerlendirdiğimizde gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 17 yıl önceki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var.

Artık siyasi vesayet dönemi kalktı. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir Türkiye değil hukukun üstünlüğü, demokrasinin, özgürlüklerin yaşandığı, istenilen okula gidilebilen bir Türkiye konuşuyoruz."

AK Partinin tek başına iktidar oluşunun yıl dönümünde üye çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın 'AK Partiyi millet kurmuştur' söylemiyle biz milletimize tekrar gidelim, kurduğunuz partiniz ve teşkilatları olarak sizlere geldik, kapınızı çaldık diyelim.

'2,5 milyona yakın üyemiz var'

İstanbul'da çok güçlü bir üye profilimiz var. 2,5 milyona yakın üyemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte teşkilat çalışanlarımızla daha iyi bir ivme kazandıracağız." diye konuştu.

İstanbul genelinde 39 ilçede 6 bin teşkilat çalışanıyla birlikte üye çalışmasına başladıklarını söyleyen Şenocak, "İnşallah bugün çok daha fazla yeni AK Partili neferler, üyemiz partimize katılacak. Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek." dedi.

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Açıklamanın ardından Şenocak ve teşkilat üyeleri Bağcılar Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret etti. Ahmet ve Meryem Çakmakçı'nın evini üye kaydı yapmak için ziyaret eden Şenocak, burada AK Partinin yaptığı çalışmaları anlattı.

Meryem Çakmakçı'nın kaydını yapan Şenocak, üyeliğinin hayırlı olmasını diledi. Şenocak daha sonra 23 yaşındaki Harun Demirkıran'ın üye kaydını yaptı. Demirkıran'a AK Parti'nin gençlere yönelik yaptığı hizmetleri anlattı.