AK Parti Kocaeli’nin 12 ilçesinde eş zamanlı etkinlik düzenledi

Yaklaşan genel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran AK Parti teşkilatları, Kocaeli genelinde bir dizi program organize etti. "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Kocaeli" programı dolayısıyla Kocaeli’nin 12 ilçesinde eş zamanlı etkinlik düzenlendi. Derince’de düzenlenen etkinlikte de geniş katılım sağlandı. Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan’ın öncülüğünde düzenlenen ilçedeki programda ilk olarak teşkilat buluşması gerçekleşti. AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, teşkilat yöneticileri ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.





Teşkilatta gerçekleşen toplantıda Türkiye yüzyılı vizyonuyla hayata geçecek olan projeler değerlendirilirken gün içerisinde yapılacak programlar üzerine istişareler de gerçekleşti. İlçe binasındaki istişare sürecinin ardından ise saha çalışmaları yapıldı.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları Dane-Riz Kadın Kooperatifi Başkanı Serap Aslan ve üyelerini ziyaret ederek gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yine gün içerisinde gerçekleşen ziyaretler çerçevesinde heyet sağlık merkezinde çalışan diyetisyen Şule Kaya ve psikolog Hilal Kaya’dan çalışmalarla ile ilgili bilgi aldı.

AK Parti 'yeni konut' projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu AK Parti, orta gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyasına ilişkin, 3 maddelik 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunan Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan umre vazifesini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen ilçe sakinlerinden Semiha Topbaş’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.



