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POLİTİKA

AK Parti masadaki son anket rakamlarını verdi: Yüzde 52

AK Parti MYKY üyesi Emre Celil Ayvalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anketlerdeki oy oranının yüzde 52 olduğunu söyledi.

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AK Parti masadaki son anket rakamlarını verdi: Yüzde 52
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24 TV ekranlarının merakla takip edilen programı “Arafta Sorular”ın bu haftaki konuğu, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı oldu. Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Ayvalı, anketlerle ilgili de son bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın oy oranı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı Elönü’nün “Herhangi bir rakam var mı?” sorusuna da yanıt veren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugünün rakamları yüzde 52 civarında ama 55’e kadar alan açmamızın bir nedeni var. Biz şu an Cumhurbaşkanımızı tartabiliyoruz millet olarak.

'ERKENDEN SÖYLEMEK ZOR'

Ama karşı tarafı şu an tartamıyoruz. Aday çıkaramadı, seçimden sonra hükümeti nasıl oluşturacaklarına dair bir denklem çıkaramadı. Bu halde bile Cumhurbaşkanımızın anketlerde en kötü 52 bandında olduğunu görüyoruz. Şu an erkenden oy oranı söylemek zor ama verilere baktığınızda Cumhur İttifakı’nın son anketlerde 47-48 bandında oyu çıktı.

​AREDA Survey'den son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte sonuçlar
FOTOĞRAF 19
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2023 seçimine geri sayım başladı.
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İktidarın seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamaları ve mühalefetin erken seçim çağrıları arasında son güncel anket çalışması, araştırma şirketi Areda Surveyden geldi.
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Areda Survey, 25-30 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişinin katıldığı bir anket çalışması yaparak, Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? diye sordu.
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Peki hangi parti ne kadar oy aldı? İşte seçim anketi çalışmasının sonuçları şöyle:
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AK Parti: 36,6
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CHP: 24,0
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İyi Parti: 12,8
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HDP: 10,2
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MHP: 10,1
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Zafer Partisi: 2,3
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DEVA: 1,0
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Memleket Partisi: 0,8
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Yeniden Refah Partisi: 0,8
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Saadet Partisi: 0,6
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Vatan Partisi: 0,3
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Gelecek Partisi: 0,2
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Demokrat Parti: 0,2
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Büyük Birlik Partisi: 0,1
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Diğer: 0,1
​AREDA Survey'den son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte sonuçlar
Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Yapılan son anket ile siyasi partilerin son oy durumlarına ışık tuttu. Peki hangi parti ne kadar oy oranı aldı? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve partilerin oy oranları...
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