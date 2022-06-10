AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar İBB'ye sordu: 234 kiralık araç kime tahsis edildi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında "ihtiyaç fazlası" olduğu gerekçesiyle hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.

Ancak geçen yıl ortaya çıkan görüntülerde, İBB'ye ait Başakşehir’de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden olmuştu. Öte yandan belediyenin araçlarını sergiye çıkaran ve daha sonra iade etme kararı alan İmamoğlu'nun günler sonra onlarca yeni araç almak için ihale açtığı öğrenilmişti. Alınacak taşıtlarda aranan sıfır kilometre, ahşap iç dekor, deri döşeme, panoramik cam tavan, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi navigasyon gibi özellikler büyük tepki çekmişti. İsrafla mücadele ettiğini savunan CHP'li İBB'nin bu araçları ne yapacağı merak konusu olmuştu.

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2021 YILINDA 2 BİN 656 ADET ARAÇ KİRALANDI

İBB AK Parti Meclis Üyesi/Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada İBB'nin kiraladığı araçlara değindi. CHP'li İBB'nin 2021 yılında 2.656 adet araç kiraladığını paylaşan Kaynar, bu araçların İSKİ, İETT ve şirketlerde kullanılmadığına vurgu yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Kaynar şu ifadeleri kullandı:

"Kiralanan binek araçların 234'ünün kime tahsis edildiği belli değil. Bu araçlar kime hizmet ediyor?

Özel Kaleme 89 adet binek araç tahsis edilmiş.

Bu araçlar kime hizmet ediyor?"

İBB USULSÜZLÜKLER-12

İBB, 2021 yılında 2.656 adet araç kiralamış.(İSKİ, İETT ve şirketler hariç)

Kiralanan binek araçların 234'ünün kime tahsis edildiği belli değil.Bu araçlar kime hizmet ediyor?

Özel Kaleme 89 adet binek araç tahsis edilmiş. Bu araçlar kime hizmet ediyor? pic.twitter.com/LufCuHObSL REKLAM June 10, 2022

Öte yandan İBB'ye bağlı İSBAK’a ait olduğu belirlenen bir araç, geçtiğimiz günlerde bir piknik alanında görüntülenmiş ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu.