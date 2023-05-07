AK Parti mitinginde vatandaş mesajını pankartlar ile verdi: Ekrem’e konum atın İstanbul’u bulamamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16:00’da Atatürk Havalimanı'nda milyonlarla buluşacak. Mitinge saatler olmasına rağmen milyonlar, alanı doldurmak için ellerinde pankartlar ve bayraklarla yollara düştü.

Vatandaş pankartlarla mesaj verdi

Hem alana giren hem de Atatürk Havalimanı yolunda olan vatandaşların taşıdıkları pankartlar dikkat çekti. Vatandaşlar mesajlarını taşıdıkları pankartlarla verdi.

Kimi İstanbul’da yönetimi boş bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderme yaptı.

Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşananlar karşısında bir savaşçı olduğu mesajını verdi.

Kimi de AK Parti’nin yalnız olmadığını vurguladı.











