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AK Parti mitinginde vatandaş mesajını pankartlar ile verdi: Ekrem’e konum atın İstanbul’u bulamamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda düzenleyeceği mitinge saatler olmasına rağmen milyonlar alanın yolunu tuttu. Vatandaşların hem alanda hem alan dışında taşıdıkları pankartlar dikkat çekti. Gülümseten bir o kadar da mesaj içerikli pankartlar objektiflere yansıdı.

14:49 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti mitingi için hazırlanan vatandaşlar mesajlarını pankartlarla verdi

AK Parti mitingi için hazırlanan vatandaşlar mesajlarını pankartlarla verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16:00’da Atatürk Havalimanı'nda milyonlarla buluşacak. Mitinge saatler olmasına rağmen milyonlar, alanı doldurmak için ellerinde pankartlar ve bayraklarla yollara düştü.

Vatandaş pankartlarla mesaj verdi

Hem alana giren hem de Atatürk Havalimanı yolunda olan vatandaşların taşıdıkları pankartlar dikkat çekti. Vatandaşlar mesajlarını taşıdıkları pankartlarla verdi.

Kimi İstanbul’da yönetimi boş bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gönderme yaptı.

Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşananlar karşısında bir savaşçı olduğu mesajını verdi.

Kimi de AK Parti’nin yalnız olmadığını vurguladı.




#Büyük İstanbul Mitingi
#RecepTayyip Erdoğan
#AK Parti
#Atatürk Havalimanı
#pankart
27 dakika önce
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