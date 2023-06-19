AK Parti MKYK toplantısı bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği yemininin ardından yeni kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Ticaret Bakanı olarak Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı. Ekonomi ve iş dünyasının yakından tanıdığı Bolat, MÜSİAD’da 7’si genel sekreterlik olmak üzere 15 yıl görev yaptı. AK Parti MKYK 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Bolat, Mayıs 2000’den bu yana Albayrak Holding’in CEO'luğunu üstleniyordu. Bolat ilk açıklamasını TVNET mikrofonlarına yaptı. "Çok sevdiğimiz cennet ülkemiz, vatanımız ve sevgili milletimiz için bu defa hükümet üyesi olarak hizmet etmeyi Allah nasip etti. Herkesin duasını bekliyorum. İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız." sözleriyle konuşmasına başlayan Bolat, "bundan sonra inşallah vitesi yükselterek savunma sanayiide, enerji politikalarında, uluslararası ticarette, üretimimizin artırılmasında çok daha güçlü bir mal ticareti ve hizmet ürünleri ticareti noktasında başarılı olarak ülkemize döviz kaynaklarını güçlendirecek bir altyapıyı kurmamız büyük önem taşıyor. Türkiye yüzyılı önümüzdeki 5 yılda bunu başaracaktır. Bütün bunların tek bir hedefi var vatandaşımızı memnun etmek, mutlu etmek." ifadelerini kullandı.