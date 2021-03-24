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POLİTİKA

AK Parti MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. 50 olan asıl üye sayısı 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da yer aldığı listede, birçok sürpriz isim bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti MKYKsı belli oldu
AK Parti Kongresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti MKYK'sı belli oldu:

Listeye yeni giren ve dikkat çeken isimler şöyle:

Eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,

Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş,

Şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu hukukçu Türk İslam Karakoç,

Türkiye güzeli ve bir dönem AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığını yapan Seda Sarıbaş,

Grup başkanvekili Özlem Zengin, Metin Külünk ve Şamil Tayyar,

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Tuba Vural Çokal.

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