Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "Yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
AK Parti MKYK'sı belli oldu:
Listeye yeni giren ve dikkat çeken isimler şöyle:
Eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım,
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,
Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş,
Şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu hukukçu Türk İslam Karakoç,
Türkiye güzeli ve bir dönem AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığını yapan Seda Sarıbaş,
Grup başkanvekili Özlem Zengin, Metin Külünk ve Şamil Tayyar,
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Tuba Vural Çokal.