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AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündem olağanüstü kongre hazırlıkları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek.

11:43 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek.

Toplantıda kongre hazırlıkları ve yerel seçim çalışmaları değerlendirilecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te başlayacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında olağanüstü büyük kongre hazırlıkları konuşulacak.

7 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan kongrenin kesin tarihi için karar alınacak.

Ömer Çelik basın açıklaması yapacak

MYK'daki bir diğer gündem maddesi 31 Mart 2023'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri olacak. Yerel seçimler için bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve izlenecek strateji hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İç ve dış politikadaki diğer başlıkların da görüşüleceği toplantıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yapacak.





#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#MYK
#Ömer Çelik
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