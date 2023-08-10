AK Parti MYK bugün toplanıyor: Gündem olağanüstü kongre hazırlıkları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,'Şehir Buluşmaları' kapsamında yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılının başlangıcında, Türkiye'nin geleceğinde ve Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz. Şimdi önümüzde yaklaşan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim, Türkiye'nin istikbaline yön verecektir" dedi.