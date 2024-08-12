AK Parti MYK toplandı: Masada kritik konular var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.
AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları
Toplantının ana gündem maddelerinden biri, partinin 14 Ağustos'ta kutlanacak olan 23. kuruluş yıl dönümü programı olacak.
Toplantıda, bu önemli etkinlik için yapılan hazırlıklar detaylı bir şekilde değerlendirilecek.
Ekonomideki son durum değerlendirilecek
AK Parti, 23'üncü kuruluş yıl dönümünü Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlayacak.
Bu kapsamda Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından organize edilen merkezi kutlama programı, Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da başlayacak.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek bu özel etkinliğe, partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat mensupları davet edildi.
AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak. Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.
Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak. MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.