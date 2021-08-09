Gündem AK Parti MYK toplanıyor Ana gündem orman yangınları
POLİTİKA

AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem orman yangınları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün 14.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi orman yangınları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem orman yangınları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek.

YANGIN BÖLGELERİNE YARDIM TALİMATI

MYK gündeminin en önemli konu başlığı orman yangınları olacak. Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASASI

AK Parti yeni sivil anayasa çalışmalarında sona gelirken, yüzde 10'luk seçimin barajının düşürülmesinin de yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin çalışmasını ise bir süre önce MHP'ye iletmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı tebriği
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.