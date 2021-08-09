AK Parti MYK toplanıyor: Ana gündem orman yangınları

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek.
YANGIN BÖLGELERİNE YARDIM TALİMATI
MYK gündeminin en önemli konu başlığı orman yangınları olacak. Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.
SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASASI
AK Parti yeni sivil anayasa çalışmalarında sona gelirken, yüzde 10'luk seçimin barajının düşürülmesinin de yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin çalışmasını ise bir süre önce MHP'ye iletmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.