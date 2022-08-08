AK Parti MYK toplanıyor: Masada sıcak başlıklar var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 16.00'da toplanması bekleniyor. Kritik toplantıda Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşacak, diplomasi trafiğinin ana hatlarını anlatacak.

2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş yer bulacak.

KPSS SORUŞTURMASINDAN CEMEVİ PROVOKASYONUNA

14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.

Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı; hazırladıkları raporu Erdoğan ile paylaşacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.

Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.

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