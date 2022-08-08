AK Parti MKYK toplandı: Masada sıcak başlıklar var

İmamoğlu İstanbul'a vadettiği otogarı Ardahan'da açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Haziran 2019'da, “Ulaşım Çözümleri Toplantısı”nda, İstanbul'a iki yeni otogar ve cep otogarları yapma sözü vermişti. Aradan geçen 3 yıla rağmen bu vaatleriyle ilgili herhangi bir adım atmayan İmamoğlu, İBB'nin de katkısıyla yapılan Ardahan Yeni Otobüs Terminali'nin açılışına katıldı.