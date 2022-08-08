Gündem AK Parti MKYK toplandı Masada sıcak başlıklar var
POLİTİKA

AK Parti MKYK toplandı: Masada sıcak başlıklar var

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kritik toplantıda Rus lider Putin'le Soçi'de yapılan görüşme, dar gelirli için atılacak yeni adımlar, sosyal konut projesi, KPSS soruşturması, cemevine provokatif saldırı ve diğer başlıklar ele alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti MKYK toplanıyor: İşte masadaki sıcak başlıklar (AK Parti MYK ne zaman, saat kaçta?)
Arşiv

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Kritik toplantıda Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşacak, diplomasi trafiğinin ana hatlarını anlatacak.

  • 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş yer bulacak.

KPSS SORUŞTURMASINDAN CEMEVİ PROVOKASYONUNA

14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MKYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.

  • Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı; hazırladıkları raporu Erdoğan ile paylaşacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.

Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
GÜNDEM
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK'da sunuldu: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
GÜNDEM
AK Parti MYK'da sunuldu: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Hizmet gaspı siyasetine geçtiler
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Hizmet gaspı siyasetine geçtiler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir
Cam tabuttaki kızın sırrı çözüldü

Cam tabuttaki kızın sırrı çözüldü

​Gözlerini açıp kapatıyordu: Büyük gizem ortaya çıktı.
İkinci Dünya Savaşından kalma

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma

​Sular çekilince ortaya çıktı.
KPSSde yeni takvim belli oldu

​ÖSYM tarihleri açıkladı.

Torunu 'annem nerede' diye sorunca 25 yıllık vahşet ortaya çıktı.

Şehit babası imam gönül köprüsü kuruyor.

​İlk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz.

​Başkan Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.