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AK Parti MYK toplanıyor: Masada kritik konular var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, partinin 23. kuruluş yıl dönümü programı, iç ve dış gelişmeler, ekonomide enflasyon sonrasındaki yeni dönem ve Gazze'deki durum ele alınacak.

07:54 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti MYK
AK Parti MYK
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor.

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları


Toplantının ana gündem maddelerinden biri, partinin 14 Ağustos'ta kutlanacak olan 23. kuruluş yıl dönümü programı olacak.


Toplantıda, bu önemli etkinlik için yapılan hazırlıklar detaylı bir şekilde değerlendirilecek.


Ekonomideki son durum değerlendirilecek


AK Parti, 23'üncü kuruluş yıl dönümünü Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlayacak.


Bu kapsamda Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından organize edilen merkezi kutlama programı, Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da başlayacak.


AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek bu özel etkinliğe, partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat mensupları davet edildi.


AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak. Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.


Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak. MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.




#AK Parti
#MKYK
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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