Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu darbeyi kınarken, 20 Temmuz darbesi kavramından söz ediyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeme şeklindeki tavrını sürdürmeye devam ediyor. Kanunlar, anayasa içinde tedbir almışsınız ama bu CHP genel başkanının hoşuna gitmiyor. Terör örgütünün gücünü kırmaya, karşı koyulan tedbirlerini sivil darbe olarak ifade ediyor. Sivil siyaseti aşağılamak için bir takım argümanlar üretilmişti. Maalesef kirli bir çizgi var. Darbecilerin sivil siyaseti aşağılamak için kullandığı argümanları, CHP genel başkanı tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Lafın nereye gittiğini bilmeden ,cumhuriyet karşıtı açıklama yapıyor. Gayrimeşru olduğunu söylememize rağmen 'Böyle konuşmalar yapacağız' diyenler var. İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanların alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun kaydını bir kez daha düşmüş olalım. Seçim millet iradesiyle tecelli etti.