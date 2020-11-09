Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelikten kritik açıklamalar İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir
POLİTİKA

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili gelen soru üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır annelerine bir kere daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşmalarıyla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz

Kurtarma ekiplerinin fedakârlıkla çalıştıklarını hep beraber gördük

Türkiye bu büyük acının yaralarını sağlamaya devam ediyor. Devlet bütün imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren depremin acılarını sarmak için seferber oldu. Çok sayıda birim, koordinasyon içinde İzmir'imizi bu afetten, oluşan yaraları bir an evvel sarma konusunda beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin fedakârlıkla çalıştıklarını hep beraber gördük.

Ömer Çelik'ten flaş Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır
OYNAT 01:56
Ömer Çelik'ten flaş Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Berat Albayrak'ın istifası sorusu üzerine, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır' dedi.


AFAD tarafından 13 milyon lira kaynak aktarıldı

Hiçbir kelimenin yetmeyeceği kadar büyük fedakarlık, hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının görülmesi için çok çeşitli birimler devreye girdiler. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 13 milyon lira kaynak aktarıldı.

Hane başına yıkılan binalarda eşyasını kaybedenler için 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı. Yıkılması gereken hasarlı evler var, bunlarla ilgili ev sahiplerine 13 bin, kirada olanlara 5 bin lira yardım yapıldı.

MYK gündeminde kongre sürecimizi ilgilendiren kapsamlı sunum vardı. Mali ve idari işlerimizin sunumu vardı, iç ve dış gündem maddeleri vardı. TBMM çalışmaları değerlendirildi. En son Cumhurbaşkanımız hafta sonu Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Buradaki buluşmanın, vatandaşlar tarafından coşkusunu ifade etmek isterim.

Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor

Bu haftaki en büyük sevincimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıdır. 28-30 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler bire bir, has, öz Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları hukuka aykırı şekilde işgal etmişti. Şimdi Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor.

Şuşa herhangi bir şehir değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan kültür başkenti, bir sembol. Bundan sonraki Karabağ'daki Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Ermenistan'ın işgal barbarlığına destek veren ülkeleri kınıyoruz.

Tek dertleri Ermenistan'ın gayri insani ve gayri hukuki desteklerine destek vermek. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam, Türkiye düşmanlığı tavrın içerisine giriyor. Fransız devletinin hukuk ve insanlık alanındaki kazanımlarının Macron tarafından berhava edildiğini görüyoruz. Fransız polisi 1 Türk, 3 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocuk 10 yaşlarında. Peygamber efendimizin hakkında yapılan çirkin karikatürlerle ilgili sınıfta yorum yapmalarını istiyorlar. Öğrenciler doğru bulmadıklarını söylüyorlar ve ailesine haber bile vermeden sorgulayıp, terör suçlusu muamelesi yapan bir Fransa ile karşı karşıyayız.

Bozkurtlar adlı bir yapılandırma yok, bu tamamen yakıştırma bir isim. Oradaki kardeşlerimize Fransa devletinin bu şekilde girişimleri söz konusu oluyor. Orada barışçı gösterisi yapan vatandaşlarımız böyle muamele ile karşı karşıya iken PKK ve FETÖ'cüler çok rahat gezebiliyorlar.

ABD seçimleri ile eşzamanlı olarak Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün vadisinde konutları yıkıyor. Dünyanın bu barbarlığa ve hukuksuzluğa karşı ses vermesini bekliyoruz.

İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil, kabine ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizine dair bir durum yok. Bir devlet krizinden bahsedilecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Türkiye'nin yönetilmesinden, hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar devam etmektedir.

Bu Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımız kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler.

ABD seçimlerini çok yakından takip ettik, şu andaki tartışmaları takip ediyoruz. Türkiye seçim sonuçları belli olduğu zaman kazananı tebrik edecektir. Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. İtirazlar oluyor. Önemli olan Amerikan halkının, demokrasisinin verdiği karardır. Adayların her ikisini de Türkiye yakından tanıyor. Gayri resmi sonuçlara göre kazandığı iddia edilen Biden ile Obama döneminde yakın çalışma imkanı oldu.

Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araç ve ajandayla karşısındaki muhataplara göre nasıl şekillendireceği konusunda büyük deneyime sahip bir ülke. Seçim sonuçlarının tartışılması demokrasinin geleceği açısından kaygı verici. Buna daha çok kafa yormak gerekiyor. Türkiye gayri resmi sonuçlardan sonra resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki kazananı tebrik edecektir. Başkan seçilen kişi ve yönetimle uygun politik gündem ve araçlarla çalışacaktır."

İstifa kararında gözler Beştepe'de
EKONOMİ
İstifa kararında gözler Beştepe'de
Abone Ol Google News
Salgının yayılma hızı arttı

Salgının yayılma hızı arttı

Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Şehitlerin kanıyerde kalmadı

Şehitlerin kanı
yerde kalmadı

MİT'ten 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısına operasyon.
AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelikten kritik açıklamalar: İstifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir

Beklenen aşı müjdesi geldi

Beklenen aşı müjdesi geldi

Dünyayı kasıp kavuran koronayı yüzde 90 oranında engelledi.
Suud'a kötü haber

Suud'a kötü haber

​Fitch Riyad'ın not görünümünü negatife çevirdi.

Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

23 köy daha kurtarıldı

23 köy daha kurtarıldı

​Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.