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AK Parti seçim sonuçları sonrası 81 ilde sahaya iniyor: Anket çalışması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere topladığı MYK’da partide oy kaybının nedenlerinin araştırılması için çalışma kurulları oluşturulacak. Daha sonra 81 ilde sahaya inilerek geniş kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilecek.

12:13 - 6/04/2024 Cumartesi
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Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Sonuçlara göre, CHP birinci parti olarak çıktı, ancak AK Parti istediği sonucu alamadı.


Partisini ayağa kaldırmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'sını topladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatını verdi.


81 ilde yeniden sahaya inilecek


Erdoğan ayrıca, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi.


Bu doğrultuda yeniden 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.


Vatandaşlara, 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak.


Daha sonra anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.


"Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız"


Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı balkon konuşmasında "Öz eleştiri" vurgusu yaparak seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendireceklerinin mesajını vermişti.


Erdoğan açıklamasında "Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" demişti.




#AK Parti
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