Gündem AK Parti "Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası" taslağını MHPye sundu
POLİTİKA

AK Parti "Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası" taslağını MHP'ye sundu

AK Parti de yeni anayasa çalışmalarını tamamladı. AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

Haber Merkezi AA
AK Parti Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası taslağını MHPye sundu
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin MHP'ye gönderildi.

Genel başkanların onayına sunulacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce MHP ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

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