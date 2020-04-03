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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 17 yılda sağlık alanındaki dönüşüm bizi hazırlıklı kıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;

Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor.

Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur.

Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır.

Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor.

Koronavirüse karşı tedbirler hayatı felç etmeyecek.

Fırsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı. İstismara müsaade etmemiz söz konusu değildir.

Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu ifade etmek isteriz.

Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir.

(İtalya ve İspanya'ya yardım) Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz.

Vatandaşların dayanışması devlette zaaf olduğunu göstermez.

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