AK Parti Sözcüsü Çelik: Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ''Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır'' ifadelerine yer verdi.
Alman polisinin #Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.
Alman polisinin #Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 23, 2020