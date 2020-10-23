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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Alman polisinin Berlinde Mevlana Camiine dönük şiddetini kınıyoruz
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Almanya'da meydana gelen olay ile ilgili paylaşımda bulundu. Çelik, ''Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır'' dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ''Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır'' ifadelerine yer verdi.

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