AK Parti Sözcüsü Çelik: Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz

Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.