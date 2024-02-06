AK Parti Sözcüsü Çelik: Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz

Ömer Çelik
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişimi: 2 terörist ölü ele geçirildi 3'ü polis 6 kişi yaralandı
İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu. Olayda 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı.
#Ömer Çelik
#İstanbul
#Çağlayan Adliyesi
27 dakika önce
Reklam