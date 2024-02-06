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AK Parti Sözcüsü Çelik: Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:11 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik
#Ömer Çelik
#İstanbul
#Çağlayan Adliyesi
27 dakika önce
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