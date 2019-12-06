AK Parti Sözcüsü Çelik: Ceren Özdemir cinayeti partiler üstü bir meseledir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında konuştu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor. https://t.co/0vcWbu4FXE — Yeni Şafak (@yenisafak) 6 Aralık 2019

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz.

Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

Hepimizi üzen bir diğer gündem Ceren kardeşimizin başına gelenler. Bundan sonraki süreçte bakanlıklarımız sürece müdahil olmuştur. Adalet Bakanlığımız gerekli soruşturmaların başladığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da annesi ve babası ile görüştü. Gereken mekanizmalar devreye sokulacaktır. Şiddetin toplum hayatının her alanında uzaklaştırılması gereken hassasiyetlerin oluşturulması gerekiyor. Şiddet kültürünün dışlanması gerekiyor. Ceren kardeşimizin doğum günüymüş. Vasiyetine uyarak doğum gününü kutlayarak rahmetle anıyoruz. Hepimiz için çok acı bir kayıp.

Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında.

Türkiye, NATO'nun bünyesinde parlak bir geçmişe sahiptir. Macron, Türkiye'nin NATO içerisindeki gücünün farkında.

NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır. Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır. Şubat ayında ikinci toplantı gerçekleşecektir.

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Kıdem tazminatıyla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç.

Ayrıntılar geliyor...