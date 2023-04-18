AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sn Cumhurbaşkanımız’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar.
'Yassıada zihniyetine yaslandıklarını ortaya koyuyorlar'
'Yassıada zihniyetine yaslandıklarını ortaya koyuyorlar'
Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.
Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır.
'Milletimizin feraseti geçit vermeyecektir'
'Milletimizin feraseti geçit vermeyecektir'
Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir.
Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir."
Ayrıntılar geliyor...
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19 dakika önce