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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sn Cumhurbaşkanımız’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar" dedi.

14:20 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sn Cumhurbaşkanımız’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar.

'Yassıada zihniyetine yaslandıklarını ortaya koyuyorlar'

Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.
Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır.

'Milletimizin feraseti geçit vermeyecektir'

Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir.
Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir."

Ayrıntılar geliyor...

#Ömer Çelik
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
19 dakika önce
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