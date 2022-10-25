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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

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