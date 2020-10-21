AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlat nöbeti tutan annelere hakaret vicdansız bir saldırganlıktır
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmişti. Tepki çeken olayın ardından Tosun hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. HDP'li milletvekilinin çirkin sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çekil, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Her geçen gün PKK'da çözülme devam ediyor. Dün ise skandal bir olay yaşanmış, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmişti. Tepki çeken olayın ardından Tosun hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. HDP'li milletvekilinin çirkin sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
"Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir"
Twitter'da açıklama yapan Çelik şu ifadelerin kullandı: "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve “evladımı istiyorum” diyen annelere “satılmış” demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir.
Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir."