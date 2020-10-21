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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Evlat nöbeti tutan annelere hakaret vicdansız bir saldırganlıktır
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlat nöbeti tutan annelere hakaret vicdansız bir saldırganlıktır

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmişti. Tepki çeken olayın ardından Tosun hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. HDP'li milletvekilinin çirkin sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çekil, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Her geçen gün PKK'da çözülme devam ediyor. Dün ise skandal bir olay yaşanmış, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmişti. Tepki çeken olayın ardından Tosun hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. HDP'li milletvekilinin çirkin sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

"Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir"

Twitter'da açıklama yapan Çelik şu ifadelerin kullandı: "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerimize hakaret eden HDP milletvekilini kınıyoruz. Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve “evladımı istiyorum” diyen annelere “satılmış” demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir.

HDP’li vekil Remziye Tosun, Diyarbakır annelerine küstahça hakaret etti
OYNAT 00:59
HDP’li vekil Remziye Tosun, Diyarbakır annelerine küstahça hakaret etti
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde hakaretlerde bulundu. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler. Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

  • Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir."


Diyarbakır annelerinden yeni karar: Nöbeti 24 saat sürdürecekler
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinden yeni karar: Nöbeti 24 saat sürdürecekler

390 gün oldu: Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eylemi devam ediyor
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.
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Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu.
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Son olarak Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.
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Van'da 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.
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Öğrünç,Ne istediler benim oğlumdan, onun hayalleri vardı. Kur'an okuyordu, oğlumu okuldan kaçırdılar. Oğluma, kokusuna ve gülüşüne hasretim. Ben 5 yıldır oğlumun yüzünü unuttum. Yeter artık bu zulüm nereye kadar, kirli ellerini bizim üzerimizden çeksinler. HDP benim oğlumu kandırıp götürdü. Onlar götürüp PKK'ya teslim etti. 17 ailenin çocuğu geldi ailesine kavuştu. Ne mutlu onlara inşallah o günleri biz de yaşarız. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle ben Baran'ı onlardan alacağım. Oğluma sesleniyorum, sesimizi duyuyorsan eğer gel adalete teslim ol dedi.
390 gün oldu: Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eylemi devam ediyor
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 390'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

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