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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz​​

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiği iddialarına yanıt verdi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu görüntülere rağmen
OYNAT 00:48
Kılıçdaroğlu görüntülere rağmen "Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" iddiasını ortaya attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı. Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin sağlam sağlık alt yapısıyla salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Biz, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." ifadelerini kullandı. Kıtayla 1000 yıllık bağı olan Türkiye'nin Afrika ile kader ortağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz." dedi.

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