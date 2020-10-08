AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz​​ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" dedi.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 16:09 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 16:19 DHA