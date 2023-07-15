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AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Çelik mesajında; 'Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gaspetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

10:27 . 15/07/2023 Saturday
DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; 15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür. Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez…

Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Milletimiz bir kere daha “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti.


Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gaspetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıldönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Cennet Vatan" belgeselinin tanıtım filminin fragmanına yer verdi. Belgeselin tamamının yarın bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını bildiren Yerlikaya, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında vatana kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğin şehit olduğunu ifade etti. Yerlikaya, şunları kaydetti: "O kahramanlarımızdan biri de, bu 'Cennet Vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."


#Ömer Çelik
#15 Temmuz
#Demokrasi ve Birlik Günü
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