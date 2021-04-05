Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu Bildiri gayrimeşru bir teşebbüstür
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu: Bildiri gayrimeşru bir teşebbüstür

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu: Bildiri gayrimeşru bir teşebbüstür

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Bir saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin bildirisine karşı olduklarını ve bunun siyasete bir müdahale teşebbüsü olduğunu kaydeden Çelik, "Kayıtsız şartsız bildiriye karşıyız. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olamaz. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimeşru bir teşebbüstür." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu: Bildiri gayrimeşru bir teşebbüstür
Ömer Çelik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"MYK'mız, emekli amirallerin bildirisine karşıdır. Bu siyasete müdahale teşebbüsüdür. Kayıtsız şartsız bildiriye karşıdır. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olamaz. 24 saat boyunca Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimeşru bir teşebbüstür. Bu bildiriyi fikir açıklama olarak görüyorlar.

Geçmişimize baktığımız zaman emekli vesayet askerlerin bu denli olaylara karıştığını yapıyoruz. Bu demokrasi ikliminin zehirlenmesine çanak tutuyorlardı. Böylesi bir bildiri karşısında böyle tepki vermemiz gayet normal. Bunlar demokrasi iklimini zehirlemeye çalışıyorlar. 27 Nisan muhtırası olmak üzere, hangi mekanizmalar tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını çok iyi biliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten bildiriye sert tepki: Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır
OYNAT 02:03
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten bildiriye sert tepki: Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin bildirisine sert tepki gösteren Çelik, 'Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır. Bir mutasyonla karşımızdadır. Bunların yazılımında demokrasi virüstür, muhtıra aşıdır' dedi.


Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır

Bu bildirinin neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Hizmet etmediği tek şey Türkiye'nin çıkarlarıdır. Bir de muhtıra siyaseti var. CHP'nin yaptığı gibi. Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır. Bunlar yakın zamana kadar demokrasinin yanında olduklarını söylüyordu, ama bildiriyi görünce eski ayarlarına geri döndüler. Ne zaman muhtıra görseler, demokrasi nefesleri oraya kadar yetiyor.

Türkiye'nin geçmiş siyasi tarihini bilenler bunu kabul etmez

Bu bildirinin gece yarısı yayınlanmasının ne gibi masum tarafı olabilir? Hiçbirimiz kendi kendimizi inkar edecek durumda değiliz. Ses çıkarmasaydık bunun adı muhtıra olacaktı. Bu bildirinin hiçbir tarafından fikir hürriyeti yok. Siz bir gece yarısı bildiri yayınlayacaksınız ve bunu da masum kabul edeceksiniz. Türkiye'nin geçmiş siyasi tarihini bilenler bunu kabul etmez.

Şimdi, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerle uğraşırken, Salı günü BM ziyareti varken, zamanlı ayarlı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ'da mücadele ediyoruz. Bütün dünya 104 emekli amiralden bildiri haberini geçiyor. Bu kimleri sevindiriyor? Düşmanlarımızı... Bu kadar askerin bir araya gelerek bildiri yayınlaması dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Bu sıradan bir şey olarak kabul edilemez.

Örgütlü bir kötülük olduğunu kabul etmemiz lazım

Bu yaptıkları TSK'yı istismardır, kendi geçmişlerine saygısızlıktır, millet ve devlet tarafından verilmiş üniformaya saygısızlıktır. Kendi hizmetleri ile anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak tavırlara girmeleri yanlıştır. Hiçbir şey ile izah edilemez. Bundan sonra kirli bir teşebbüsle anılacaklar. Onlar da, biz de bu bildirinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunu normalleştirmeye çalışanlar, bu bildiriye imza atanlardan daha büyük kötülük yaptığı kesindir. Örgütlü bir kötülük olduğunu kabul etmemiz lazım.

Tepki gösterildikten sonra bunu bilmiyormuş gibi davranmalarının hiçbir tutarlı yanı yoktur. Sinsi ve kurnaz yaklaşımla kayda geçmiş olur. Bunu savunanların bildiriyi imzalayanlardan daha zararlıdır. Bunun sınırı ve tahrip gücü demokrasiyi zehirlemeye çalışanların diğerlerinin desteğiyle olur. Geçmişte de gördük bunu, şimdi de görüyoruz.

Sonra çıkmış ana muhalefet partisi, AK Parti gündem değiştirmeye çalışıyor diyor. Gündem değiştirmeye çalışanlar bildiriyi yazanlar. Keşke bütün partiler karşı çıksaydı. Demokrasiden taviz vermemek gerekir, bunun partisi olmaz. Bazı partiler muhtırayı aşı gibi algılıyor.

Emekli olmuş kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma hakkı yoktur. Kahraman Deniz Kuvvetlerinin mavi vatanı korumak için gösterdiği çabayla gurur duymak gerekmiyor mu? Ama bunlar bildiri yayınlıyor. Doğrudan, Cumhurbaşkanlığı makamını, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni hedef alan bir bildiridir. Yargı sürecini yakından takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye sert tepki: Kesinlikle art niyetli bir girişim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye sert tepki: Kesinlikle art niyetli bir girişim
Abone Ol Google News
Fenerbahçeden 9 puanlık galibiyet

Fenerbahçe'den
9 puanlık galibiyet

​Sarı lacivertliler rakiplerinin kaybettiği haftada kazandı.
Ziyarete kapatılmıştı

Ziyarete kapatılmıştı

Salda Gölü'nde çukurlar kapanmaya başladı.
Gayrimeşru bir teşebbüstür

Gayrimeşru bir teşebbüstür

​AK Parti MYK'dan bildiriye karşı güçlü duruş.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Kesinlikle art niyetli

Kesinlikle art niyetli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye sert tepki.

Facebook'a inceleme

Facebook'a inceleme

​20 milyon Türk vatandaşının bilgileri sızmıştı.
Dördüncü <br>pik olacak mı?

Dördüncü
pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.

Putin devlet başkanının iki dönem daha adaylığını koymasına yönelik yasayı imzaladı
Dünya

Putin devlet başkanının iki dönem daha adaylığını koymasına yönelik yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aynı göreve adaylığını koymasına izin veren yasayı imzaladı.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç itiraf etti: O gün ilaç almıştım önümde duran araca vurmuş oldum
Gündem

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç itiraf etti: O gün ilaç almıştım önümde duran araca vurmuş oldum

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı ve karşı tarafa rüşvet teklif edildiği iddiaları yeni bir boyut kazandı. Maltepe Belediyesi, 2 Nisan’da bir açıklama yayınlayarak kazayı Belediye Başkanı Kılıç’ın değil de N.E.A isimli bir personelin yaptığını duyurmuştu. Belediye Başkanı Ali Kılıç bugün Maltepe Belediyesi Meclisi’nde yaptığı konuşmada kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Kılıç, “Şoförüm izinliydi. Eve giderken Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı. Ben de arkadan önümde duran araca vurmuş oldum” dedi. Alkollü olduğu iddialarını yalanlayan Kılıç, kaza günü bir göz operasyonu geçirdiğini ve ilaç aldığının bilgisini paylaştı. Kılıç, İstanbul’da buna benzer on binlerce kaza yaşandığını da sözlerine ekledi.
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek
Hayat

UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya’daki Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesine yönelik karar, temmuz ayında netlik kazanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.