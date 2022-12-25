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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki terör örgütü PKK eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki terör örgütü PKK eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"PKK terör örgütü unsurları bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırıları ile yüzleşeceğini ifade etti. Bunlar beslemeyin, destek vermeyin, fiziki olarak sizlerin ülkesinde himaye edilmesine müsaade etmeyin dedi.

Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır. PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yaktığını ortaya çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı.

Yakıp yıkma eylemine karışan PKK terör örgütü yandaşı olarak konuşan birisi diyor ki siz Paris'te rahat uyuyasınız diye biz DEAŞ ile savaşıyoruz siz bize yapılan saldırıları engellemiyorsunuz diyor. Çok açık ve net şekilde özetle ifadesini ortaya koyuyor.

Terör örgütü yandaşlarının ortaya koyduğu tabloyu Fransa düşünmeli. Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Hem ırkçı saldırıyı hem de PKK'nın gösterisini kınıyoruz.

La Farge firması hem DEAŞ'a hem de PKK'ya destek veriyor. Bizim canımız yanarken onlar itidal ediyoruz diyordu. Çifte standardın sonuçlarını gördük."

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