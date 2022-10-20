AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silahla kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü başarılı operasyonlara ilişkin HDP MYK tarafından ortaya atılan alçak iftiraya karşı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar" dedi.

AK Partili Çelik, "Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.