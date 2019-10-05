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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak

AK Parti Sözcü Ömer Çelik 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz.

Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak

Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.

Kamp toplantısında göç konusunu tartıştık... Deprem konusunda alt yapı çalışmaları gözden geçirildi...

CHP'nin terör konusundaki yaklaşımına güçlü eleştiriler getiriyoruz.

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