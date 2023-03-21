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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yüce Allah Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık belgesini bugün teslim edeceğini hatırlatarak, “Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun” dedi.

14:12 . 21/03/2023 Salı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için bugün adaylık belgesini YSK’ya gönderecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, temennilerini sıraladı. Resmi hesabından bir paylaşım yapan Çelik, “Milletimize hayırlı olsun... Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun…” dedi.

Adaylık belgesi 15.00'te teslim edilecek

Çelik, devamında şunları yazdı: "Bugün saat 15.00’te Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık belgesini teslim etmek üzere AK Parti Grup Başkanımız İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz, YSK’ya gidecekler… MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da MHP grubunun Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili aldıkları kararı teslim edecekler."





#Ömer çelik
#recep tayyip erdoğan
#Ak parti
36 dakika önce
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