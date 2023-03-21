AK Parti Sözcüsü Çelik: Yüce Allah Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin

Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için bugün adaylık belgesini YSK’ya gönderecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, temennilerini sıraladı. Resmi hesabından bir paylaşım yapan Çelik, “Milletimize hayırlı olsun... Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun…” dedi.