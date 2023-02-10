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AK Parti Sözcüsü Çelik'den deprem bölgelerindeki yağma olaylarına ilişkin net mesaj: Son derece acımasız olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da depreme ilişkin son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgelerinde yaşanan yağma olaylarına ilişkin çok sert mesajlar veren Çelik, "Açık ve net söylüyorum son derece acımasız olacağız. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

16:57 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ömer Çelik

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da depreme ilişkin son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

Büyük bir gayretle bütün imkanlar seferber edildi. Hepimiz sahada kol kola şekilde depremzedelerle ilgileniyoruz

DEPREM BÖLGELERİNDE YAĞMA OLAYLARI

Açık ve net söylüyorum son derece acımasız olacağız. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Tüm tedbirleri alıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün depremin vurduğu illerden Adıyaman'da açıklamalarda bulunarak yağmacılara sert tepki göstermişti. Enkazları fırsat bilerek yağma yapan hırsızlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet, bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır."






#adana
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#ömer çelik
1 saat önce
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AK Parti Sözcüsü Çelik'den deprem bölgelerindeki yağma olaylarına ilişkin net mesaj: Son derece acımasız olacağız
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