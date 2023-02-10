AK Parti Sözcüsü Çelik'den deprem bölgelerindeki yağma olaylarına ilişkin net mesaj: Son derece acımasız olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün depremin vurduğu illerden Adıyaman'da açıklamalarda bulunarak yağmacılara sert tepki göstermişti. Enkazları fırsat bilerek yağma yapan hırsızlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet, bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır."