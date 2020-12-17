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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten 17 Aralık mesajı FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecektir
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '17 Aralık' mesajı: FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecektir

FETÖ’nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ’nün 17 Aralık darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin 7. yılı
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FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin 7. yılı

"FETÖ, milletimize ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesidir" diyen Çelik, mesajında şunları söyledi:

"17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır. FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir."

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