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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'daki casus takasına ilişkin açıklama: Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koydu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur." dedi.

Halil Akkoç
18:03 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasi sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir."
ifadelerini kullandı.
"MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur."
diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada diyalog zeminin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ”yurtta sulh, cihanda sulh” şiarı ile dünya bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor."

#Ömer Çelik
#MİT
#AK Parti
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