AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'daki casus takasına ilişkin açıklama: Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koydu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasi sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir."