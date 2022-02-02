AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li milletvekillerinin Sedef Kabaş ziyaretine tepki: Nefret söylemini destekliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik genel merkezde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/5O180Y4Y35 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 2, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hizmet siyaseti konusunda Cumhur İttifakı'nın gücü tüm illerde gözüküyor.

Türkiye'nin en güçlü bir şekilde terörle mücadelesi devam ediyor. Terörle mücadelenin vatandaşın hayatına yaptığı katkıları o illerdeki milletvekillerimiz ifade ettiler.

Dün gece Kış Kartal'ı harekatıyla terör örgütlerinin yapılarını darmadağın ettik. Bugün de yeni operasyonumuz başladı. Demokrasimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatına kast eden terörle mücadele devam edecektir. Sınır ötesi operasyonlar olduğunda kara propaganda yapıyorlar.

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Biz Türkiye Cumhuriyeti BM Anlaşmasından doğan meşru haklarını kullanmaktadır. Komşu devletlere de şunu söylüyoruz. Orada terör örgütü yapılanması devam ettiği için mecburen bu operasyonları yapmak durumunda kalıyoruz. Asla onların hukuki haklarına bir girişim değildir. Tamamen terör örgütlerine karşı mücadele yapıyoruz ve hukuk temelinde gerçekleşmektedir.

ERDOĞAN YARIN UKRAYNA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanımız yarın Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek. Hem Türkiye Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı hem de Rusya -Ukrayna ilişkileri kapsamında ziyaret büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı hem Ukrayna tarafıyla hem Rusya tarafıyla açıkça konuşabilen bir lider olarak inisiyatif alacak. Mesele Rusya AB, Rusya NATO, Rusya ABD arasında gerilime dönüştü.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Diasporanın iki ülkenin ilişkilerini zehirleyen çabası Türkiye tarafından uzun müddet mücadeleyle karşılık buldu. Ermeni diasporası ile mücadelemiz oldu. Türkiye bir barış devleti olduğunu ortaya koymuştur.

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Umarız ki uçuşlar başladıktan sonra başka provokasyonlar ortaya çıkmaz. Bu hem bölge için gereklidir.

CHP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLLERİNDEN SEDEF KABAŞ'A ZİYARET

Cumhurbaşkanımıza yapılan asla kabul edilmeyecek hakaretler için CHP deseydi ki, "Evet biz muhalifiz ama kimse kimseye hakaret etmemelidir" işte bunu deseydi kendilerini ayrıştıracaklardı. Fakat muhalefeti siyasi argümanlarla yapmak arasında büyük açık var. Türkiye Cumhuriyetinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret söylemini beslemek nefret siyasetidir. Bir nefreti destekler gibi bu ziyareti yapmak, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.