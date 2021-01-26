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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, vali ve kaymakamlara ‘militan’ sözlerine ateş püsküren Çelik, “Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz Bunları diyenler faşistlerin ta kendisidir. Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım.” İfadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sona erdi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.




Çelik'in yaptığı açıklamalardan satır başlıkları şöyle:

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz.

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz. Cumhur İttifakının daha da güçlenmesine yönelik irade var.

Nefret siyaseti Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki: Valiye 'militan' diyen faşistin ta kendisidir
OYNAT 01:18
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki: Valiye 'militan' diyen faşistin ta kendisidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, valilere yönelik hakaretlerine tepki gösteren Çelik, 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım' dedi.


Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır.

'AK Parti ne yapmak istedi de biz engel olduk' diyor. CHP, AK Parti ne yapmak istediyse karşısında oldu.

'AK Parti ne yapmak istedi de biz engel olduk' diyor. AK Parti bu millet için, devlet için ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz. Gücünüz yetseydi hepsine engel olacaktınız ama gücünüz yetmedi.

CHP'nin derdi iktidar olmak değil, milletin seçtiği iktidar üzerinde denetleme hakkına sahip olmak. 60 darbesinde de böyle oldu. Kılıçdaroğlu, 'bunlar tarihte oldu, niye söylüyorsunuz' diyor. Keşke tarihte olmuş bu kötülük siyasetini terk edebilseydiniz. Ama her fırsatta bunu yeniden gündeme getireceğinizi ifade ediyorsunuz. Yargı mensuplarını tehdit edip baskı kurmaya çalışıyorsunuz.

'Militan' sözlerine tepki

Valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek skandallara devam etti Kılıçdaroğlu. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz. Bu yanlış tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendisidir.

Kılıçdaroğlu'nun 6 aylık emeğini, o kaymakam ve valiler bir günde veriyor. Vali ve kaymakamlarımızla gurur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanımıza kullanılan dilin, isteyen mukayese edebilir, Avrupa'nın faşistleri olan Hollanda'daki Türk-İslam düşmanlarıyla aynı olduğunu Almanya'daki Nazi bağlantılı parti ile diliyle aynı olduğunu görebiliriz.

HDP binasındaki terörist posterleri

Terör insanlık düşmanı bir organizasyondur. O bina bir terör örgütü propagandası haline gelmiştir. Bu terör örgütünün Kandil'deki ofisine gidilse herhalde bu kadar propaganda malzemesi yoktur. Bir siyasi parti açısından kabul edilemez. Bunların hepsi suçtur. Terör örgütü propagandası teröre destek vermek demektir.

Sol ceplerine terör örgütü PKK'yı mazur gösteren bir takım argümanları, sağ ceplerine de demokrasi, özgürlük gibi argümanları koyuyorlar.

DEAŞ ile PKK arasında ne fark var? Bu bir ilizyon. Bu düşmanlık üreten bir ilüzyon. Artık terörle mücadelenin bu kadar merkezi olduğu bir çağda birisi terör örgütünü lanetlemeden özgürlükle, demokrasiyle ilgili cümle kuramaz.

Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
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Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
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Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuştu.


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