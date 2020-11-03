AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz, bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Viyana’da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Teröre karşı Avusturya halkının yanındayız.

Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

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Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız.

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"Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz"

CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.

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GÜNDEM Aynı manipülasyonlar sahnede: İzmir depreminde de boş durmadılar

Yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ’cü hesaplar müzik montajlayıp servis etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ’cü hesaplar yalan ve montajla hedef aldı. Bu yalanlar CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm devlet imkanlarını İzmir için seferber edip bizatihi İzmir’e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer alan Sn Cumhurbaşkanımıza bu şekilde dil uzatılması CHP’nin yalan siyasetinin son örneğidir.

CHP yönetimi siyasi montaja uygun her türlü siyasi operasyona elverişli bir yapıya dönüşmüştür. CHP Yöneticilerinin Türkiye karşıtlarıyla işbirliği zincirine yeni bir halka daha eklenmiştir. Yalan siyasetinin başka bir izahı olamaz.

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Uzun süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil husumet peşinde olduğunu vurguluyoruz. CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir.