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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPye Sultanahmet tepkisi Gördüğüm en İslamofobik yaklaşım
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sultanahmet tepkisi: Gördüğüm en İslamofobik yaklaşım

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'li milletvekilinin 'Sultanahmet müze olsun' söylemine tepki gösteren Çelik, "Sultanahmet'i müze yapalım yaklaşımı bugüne kadar gördüğümüz en islamofobik yaklaşımdır. Kaç gündür aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı diye bekliyoruz. Hiç kimse Sultanahmet'i kendi kimliğinden ayıramaz. Hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasi Partiller Kanunu değerlendiriliyor. Nihayet ettiği zaman paylaşacağız.

Bingöl’deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Pençe Kartal Operasyonu

Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derce başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir.

PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.

Koronavirüsle mücadele

En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur. Rehavet en büyük düşmanımızdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Pençe Harekatlarında elde edilen kazanımların arkası mutlaka gelecektir
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Pençe Harekatlarında elde edilen kazanımların arkası mutlaka gelecektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, 'Pençe Kartal Operasyonu başarıyla sürmüştür. Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde devam edecektir. Hedeflerin tamamı imha edilmiştir. Pençe Harekatlarında elde edilen kazanımların arkası mutlaka gelecektir. Bütün terör unsurları hedeftir' ifadelerini kullandı.

CHP’li Kaboğlu’nun Sultanahmet ile ilgili sözleri

Türkiye’de İslamafobinin en çarpıcı örneği geçenlerde CHP’li milletvekilinin Sultanahmet’i müze yapma önerisiydi. Sultanahmet’i müze yapma yaklaşımı bugüne kadar gördüğüm en İslamafobik yaklaşımdır.

  • Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı? Hiç kimse Sultanahmet’i kendi kimliğinden ayıramaz. Biz hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

TV’lere çık sık çıkan bir profesör ekranda Ayasofya’nın ibadete açılmasının AK Parti’nin Türkiye’nin kurucu liderleriyle kavgası olarak tanımladı. Bunu kadar büyük bir utanç verici cümle olabilir mi? Böyle ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Her şeyi cumhuriyet ile hesaplaşma tartışmasına çeviren zihniyet bu memlekete büyük kötülük etmiştir.

"Libya'da meşru hükümetten yanayız"

  • Biz Libya'da meşru hükümetten yanayız. Kimsenin petrolünde ve zenginliğinde gözümüz yok. Başkalarının zenginliklerini sömürenler Türkiye'yi etiketlemeye çalışıyor. Tamamen Libya halkından yanayız. Gelinen noktada Türkiye-Libya dayanışmasının gücü görülmüştür. Darbeciler, orayı başka ülkeler adına ele geçirmek isteyenler kaçıyor, meşru yapı ilerliyor. Verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için elzemdir. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz.

Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir.

Fransa'nın Hafter'e desteği

Fransa'nın Hafter'e verdiği desteğin nasıl bir insanlık trajedisine dönüştüğünü görüyoruz. Dünyaya verdikleri mesajda Libya halkı adına Fransa'yı dinleyin diyorlar, Libya halkını dinleyin demiyorlar. Biz bu anlayışa karşıyız.

"Kıbrıs Türkleri'nin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Hiç kimse İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin. Kıbrıs Türkleri'nin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz.

HDP'nin tutumu

Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan Savunma Bakanı savaştan bahsediyor, TSK açısından bunların sözleri gündeme bile alınmaz. Arkanıza başka güçleri alarak Türkiye’ye herhangi bir şey yaptırabilmeniz mümkün değildir. Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur
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