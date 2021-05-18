Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Erdoğana çirkin söylemlerde bulunan Akşenere tepki Ahlak dışı bir sapmadır
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan Akşener'e tepki: Ahlak dışı bir sapmadır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert bir dille tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Erdoğana çirkin söylemlerde bulunan Akşenere tepki: Ahlak dışı bir sapmadır
Ömer Çelik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap gecikmedi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.

Akşener'den çirkin söylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti
GÜNDEM
Akşener'den çirkin söylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

"Bu söylem Netanyahu'yu sevindirir"

Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir.

Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir.

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

"Filistinli gençlerden cevabını dinlesin"

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır.

Bülent Turan'dan Akşener'in çirkin söylemine tepki: Erdoğan'a söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır
GÜNDEM
Bülent Turan'dan Akşener'in çirkin söylemine tepki: Erdoğan'a söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır

"Cumhurbaşkanımız uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir"

Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece.

Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir."

İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı
GÜNDEM
İYİ Parti de "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı
Abone Ol Google News
10 ilde kuvvetli yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
AK Parti Sözcüsü Çelikten Erdoğana çirkin söylemlerde bulunan Akşenere tepki: Ahlak dışı bir sapmadır

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

Ekolojik dengeyi bozuyor

Ekolojik dengeyi bozuyor

​Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.