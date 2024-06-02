AK Parti Sözcüsü Çelik'ten FETÖ'cülerin canlı yayında saldırdığı Paksoy'a geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Arşiv) - Yunus Paksoy'a canlı yayında saldıran FETÖ'cü.
CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sırra kadem bastığı Pensilvanya'daki malikanesinin önünden canlı yayın yaptığı sırada, örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu.
- Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.
'Hukuki süreçlerin takipçisi olacağız'
'Hukuki süreçlerin takipçisi olacağız'
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."
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4 saat önce