AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu'na hapis cezasıyla ilgili açıklama: Linç kampanyasını şiddetle kınıyoruz

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar muhalefetin tepkilere neden oldu.

'YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı: "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır! Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz.

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OYNAT 00:26 Akşener ve İmamoğlu'nun dikkat çeken sevinç gösterisi: Bu neyin mutluluğu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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'BU KAMPANYAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz! Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

GÜNDEM Akşener ve İmamoğlu'nun sevinç gösterisi dikkat çekti: Bu neyin mutluluğu?