AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Lübnan'a siber saldırısıyla ilgili açıklama: Savaşı genişletmek istiyor

İsrail'in savunulmasıyla ilgilisi yok. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Filistinlilerin direnişini Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmişti. Bazıları eleştirmişti. Burada barış müzakereleri yürütülürken İsrail'in Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var. Hamas'ın olumlu tutum sergilemesi Netanyahu çetesinde bir baskı oluşturuyor. Bugün de 2800 insanın yaralanmasına 9 kişinin ölmesine yol açtılar. Ayşenur Ezgi kardeşimiz şehit olduğunda vandal militan diye bahsettiler. ABD Başkanı çeşitli sorularla muhatap oldu, ilk başta 'yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca, kazara öldürüldüğünü söyledi. Doğrudan keskin nişancının hedef olmasıyla kardeşimiz şehit oldu. Bir yandan savaş gemileri gönderiyorlar, bir yandan insani yardım hakkında açıklama yapıyorlar. Bundan sonra da eninde sonunda katliam şebekesi uluslararası kamuoyunda mahkemeye çıkacaklar.