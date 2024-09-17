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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Lübnan'a siber saldırısıyla ilgili açıklama: Savaşı genişletmek istiyor

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a siber saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik "Netanyahu şebekesi bir yere saldırarak bu uluslararası baskıyı üzerinden kaldırmaya kalkıyor. İsrail'in katliamlarının sınırı olmadığını gösteriyor, savaşı genişletmek istiyor" açıklamasını yaptı.

22:17 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 22:50 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik soruları yanıtladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik soruları yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Lübnan'a siber saldırısıyla ilgili "İsrail'in katliamlarının sınırı olmadığını gösteriyor, savaşı genişletmek istiyor" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İsrail'in savunulmasıyla ilgilisi yok. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Filistinlilerin direnişini Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmişti. Bazıları eleştirmişti. Burada barış müzakereleri yürütülürken İsrail'in Hamas'ın kabul ettiği maddeler karşısında bir direnci var. Hamas'ın olumlu tutum sergilemesi Netanyahu çetesinde bir baskı oluşturuyor. Bugün de 2800 insanın yaralanmasına 9 kişinin ölmesine yol açtılar. Ayşenur Ezgi kardeşimiz şehit olduğunda vandal militan diye bahsettiler. ABD Başkanı çeşitli sorularla muhatap oldu, ilk başta 'yeterli bilgim yok' dedi. Baskılar artınca, kazara öldürüldüğünü söyledi. Doğrudan keskin nişancının hedef olmasıyla kardeşimiz şehit oldu. Bir yandan savaş gemileri gönderiyorlar, bir yandan insani yardım hakkında açıklama yapıyorlar. Bundan sonra da eninde sonunda katliam şebekesi uluslararası kamuoyunda mahkemeye çıkacaklar.

ÖZEL'İN YAŞAM TARZI AÇIKLAMASI

Açıklamaları dinledim. Özgür Bey'in sözleri bana AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı. Şimdi o iddianamedeki sözler Özgür Özel'in dilinden siyaset cümlesi olarak önümüze geliyor.

DİLRUBA AÇIKLAMASI

Burada herkesin ne söylediği açık. Kendisini yanına oturtmuştu Özgür Bey, sonra açıklama yaptı, 'Sözlerini desteklediğim anlamına gelmiyor' dedi. Bu tip açıklamaların neticesinde bir şeyleri görmek bakımından yanına oturtan destekleyenler düşünsün bunları.

Ayrıntılar geliyor...



#Ömer Çelik
#Lübnan
#İsrail
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