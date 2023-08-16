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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçim sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, ''Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor" ifadelerini kullandı.

12:48 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Çelik - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Çelik - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçim sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.

Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.


'Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığı ile çok yüksek standartlara sahip olan bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kişi defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sn Kılıçdaroğlu’dur. Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük.

'Sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaştı'

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır.

'Çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor'

Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor.
CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığı ile Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür.

'Siyaseten yok hükmünde'

Terör odağı Kandil'in “Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz”dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir.
Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ise aziz milletimizin her defasında artarak yinelenen desteği ile Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik etmeye devam etmektedir."

#Ömer Çelik
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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