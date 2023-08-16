AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırıyor

Ömer Çelik - Kemal Kılıçdaroğlu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçim sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Çelik, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.
Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.