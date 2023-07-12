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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'liyakat' tepkisi: Siyasi komedi örneği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği ''liyakat" eleştirisine ''CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

14:00 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
Kemal Kılıçdaroğlu - Ömer Çelik

Kemal Kılıçdaroğlu - Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği ''liyakat" eleştirisine tepki gösterdi.

CHP'de yaşanan değişim tartışmasına atıfta bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur.
Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.
Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir.
Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir."

#ömer çelik
#kemal kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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