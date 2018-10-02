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POLİTİKA

McKinsey nedir?

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na McKinsey tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kılıdaroğlu'nun grup toplantısındaki McKinsey açıklamasına tepki gösterek "Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasındadır. Kim kime emanet ediyor. Dönüşüm konusunda bir bilgi alırsınız, yerli ve yabancı kurumlardan da pek çok bilgi alırsınız. Bunu en uygun olarak belirledim dersiniz, politika ortaya koyarsınız. Söylediği şey ortada bir yabancı kuruma maliye ve hazinenin teslim edilmesi gibi bir şey" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MYK'ya ilişkin basın açıklamasını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun parti grup toplantısında yaptığı McKinsey açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik'in McKinsey ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Ondan önce Cumhurbaşkanımızın BM'de Kudüs'ten bahsetmediğini söylüyor. İsrail'deki gazeteler bile haber yaptı, Kılıçdaroğlu'nun odasına ulaşmıyor bu mesajlar. Bahsettiğiniz danışmanlık şirketi ile ilgili sorular sormuş. Devletin kurumları yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlardan destek alıyorlar. Görüş almak başka şeydir, icrai yetki vermek başka şeydir. Bunların icrai bir yetkisi yoktur. Tüm görüşleri alınca politikayı kim yazıyor siyasi irade, kim uyguluyor yine siyasi irade. Sivil siyasetin hakimiyeti için çok mücadele verdik. En önemli hassasiyetimiz siyasi iradedir. Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasındadır.

Kim kime emanet ediyor. Dönüşüm konusunda bir bilgi alırsınız, yerli ve yabancı kurumlardan da pek çok bilgi alırsınız. Bunu en uygun olarak belirledim dersiniz, politika ortaya koyarsınız. Söylediği şey ortada bir yabancı kuruma maliye ve hazinenin teslim edilmesi gibi bir şey. Böyle bir şey yok, böyle bir mesele yok arkadaşlar. Sözlerinin temeli yok. Pek çok kurum içeriden ve dışarıdan danışmanlık alır. Yaşadığımız krizin sorumlusu dış güçler mi diyor. Hiç gazete okumuyor mu? ABD Başkanı'nın sözlerini, açıklamalarını, Twitlerini görmüyor mu? Yüzlerce haber çıkıyor, Türkiye'nin nasıl direnç gösterdiği konuşuluyor, görmüyor mu? Doları saldırı aracı olarak kullanması sonucunda dünyadaki kendi para birimiyle hareket etme, ticaret yapma eğilimini görmüyor mu? Haberi yok mu?"

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