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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 27 Nisan muhtırasını verenler aynısını yaptılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘sözde’ ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Çelik, “Esas burada üzücü olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' demesidir. Gayrımeşru yapılar için bu ifadeyi kullanırsınız. Yakın tarihte 27 Nisan 2007'de bazılarının 'post-modern darbe' dediği, muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un darbe imalarına değinen Çelik, "Maalesef Türkiye'deki siyasi tartışmalar, 2021'e girerken, bir takım kirli olayları hatıraya getirerek, vesayet siyasetinin canlandırılmaya çalışılması son derece üzücüdür. Birden bire eski Genelkurmay başkanının çıkıp yaptığı tartışmayla başladı. CHP Genel Başkanı ha bire erken seçim meselesi diyerek siyasi gündem oluşturmaya çalışıyordu. Ardından baş örtüsü yasağı ile maalesef, eski bir CHP'li bakan 28 Şubat mantığını, vesayet mantığını diriltmeye çalışan açıklama yaptı. Hiçbir darbe mazur gösterilemez, meşru değildir." dedi.

"Bu yetkiyi size kim verdi?"

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘sözde’ ifadelerini kullanmasına sert tepki gösteren Çelik şunları söyledi: "Esas burada üzücü olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' demesidir. Gayrımeşru yapılar için bu ifadeyi kullanırsınız. Yakın tarihte 27 Nisan 2007'de bazılarının 'post-modern darbe' dediği, muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti. O zamanki askeri vesayet tartışmasında 'Biz sözde değil özde Cumhurbaşkanı istiyoruz.' Bu yetkiyi size kim verdi? Siyasi partiler, partiye mensup olan kişilerin evidir. Türkiye Cumhuriyeti ise herkesin ortak çatısıdır. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı olan, orduların baş komutanı olan Cumhurbaşkanı'na böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş olur. 'Siyasi eleştiri' yapıyoruz diyorlar. Genel Başkanlık makamı için değil, Cumhurbaşkanlığı makamına bu eleştiriyi yapıyorsunuz."

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Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' ifadeleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Seçilmiş olabilirsin. Yemin etmen gerekiyor. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' diye konuştu.

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ABD'deki olaylar

ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının geçtiğimiz hafta Kongre'yi basmasıyla yaşanan olaylara değinen Çelik, "ABD demokrasisinin bu aşamaya gelmesi tüm dünyayı şoke etti. Gelinen noktada ortaya çıkan sarsıntı, askerlerin yerlerde yattığı görüntü... ABD demokrasisinin içine girdiği değer krizinin pratiğe yansımasıdır. Her demokrasi ve ülke bunu yaşar. Siz başkalarının demokratik sistemlerine karşı çifte standartlar ortaya koyarsanız, oradaki değer krizi sizin sisteminize de yansıyor. " diye konuştu.

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