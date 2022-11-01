AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasına tepki: Muhalefet değil yıkım siyaseti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
#CANLI: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı sonrası açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/GQKlEk0h5l
#CANLI: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı sonrası açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/GQKlEk0h5l— Yeni Şafak (@yenisafak) November 1, 2022
Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığının kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı iddialarına yanıt:
"Türk siyasi hayatının en vahim açıklamalarından biri. Bu provokasyondan dolayı özür dilemeli. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iddiasının devamıdır. Utanç verici sözler. Söylediği sözlerin nereye gittiğine dikkat etmeli. Muhalefet yapacaksa beğenmediği hususları söylemek yerine yıkım siyasetini devleti işlemez hale getiren bir siyaseti oynuyor. Bunun adı muhalefet değil yıkım siyasetidir. Yargıya taşınacak bir konudur.
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE
Bazı siyasi partiler ziyaret edilecek. Yarın takvim netleşecek.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara" ifadelerini kullanmıştı.