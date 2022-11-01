AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasına tepki: Muhalefet değil yıkım siyaseti

Ticaret Bakanı Muş 'Rencide etmek istemiyorum' diyerek açıkladı: Yüzde 49,5'i geçtim buçuğunu al da görelim

Ticaret Bakanı Mehmet Muş enflasyonla ilgili konuşmalarının bazı siyasilerce farklı yönlere çekildiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muş 'Siyasi hırsları yüzünden, kibirden burnunun önünü görmeyen, bir dönem bizde de siyaset yapan fakat bundan medet uman, ne kastettiğimi anlamadan ya da anlamak istemeden bunu gündemine taşıyan, sırf altılı masada bir kenarda kendine yer bulmak için bunun üzerinden dövünen, kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz, 1 Kasım seçimlerinde partimiz yüzde 49,5 oy aldığı zaman 'bunu ben aldım' diyen, hadi 49,5'i geçtim buçuğunu al da görelim' ifadelerini kullandı.